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В Стерлитамаке ребенок проглотил 44 части магнитного конструктора

В Стерлитамаке ребенок проглотил 44 части магнитного конструктора

Стерлитамакский район | 29 мар 2021 | 15:58

В Стерлитамаке на днях ребенок проглотил 44 части магнитного конструктора. Малышу сделали полостную операцию по удалению магнитного конгломерата из кишечника. В настоящее время ребенок находится в детском хирургическом отделении, и ему предстоит длительный период восстановления.

«Дети, особенно до трех лет, любят засовывать себе в нос, рот, уши мелкие предметы: семечки, бусины, батарейки, монеты, мелкие игрушки. Так они познают мир. А задача взрослых — предотвращать такие ситуации. Будьте внимательны к своим детям, выбирайте игрушки исключительно по возрасту. И даже, если игрушка подходит по возрасту, не оставляйте ребёнка без присмотра. Играть вместе интересно и безопасно», — рекомендует главный врач детской больницы в Стерлитамаке Борис Шарипов.

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Источник: gtrk.tv

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