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Авария в Белорецком районе: сотрудник полиции не справился с управлением

Авария в Белорецком районе: сотрудник полиции не справился с управлением

Белорецкий район | 05 апр 2021 | 11:43

В Белорецком районе Республики Башкортостан недалеко от Новоабзаково, 3 апреля, в аварию попал сотрудник правоохранительных органов — исполняющий обязанности руководителя межрайонного отдела Управления  экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. 

Как рассказали в пресс-центре Госкомитета Башкирии по ЧС, мужчина за рулем Тойота Камри не смог справиться с управлением — автомашина врезалась в отбойник.

На место инцидента оперативно прибыли спасатели, сотрудники Противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС, а также скорая и полиция.

В ДТП пострадал водитель иномарки. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

«По данному факту сейчас проводится служебная проверка. По предварительным данным, сотрудник не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. По результатам медосвидетельствования установлено, что в момент ДТП сотрудник не был в состоянии опьянения», — дали комментарий по факту аварии в пресс-центре Министерства внутренних дел Республики Башкортостан.

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Источник: www.bashinform.ru

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