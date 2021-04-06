Житель Октябрьского организовал в собственной квартире наркопритон

Октябрьский | 06 апр 2021 | 14:02

41-летнего жителя Октябрьского осудят за организацию притона для наркоманов и изготовление запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.







Мужчина предоставлял свою квартиру людям с зависимостью для совместного употребления наркотиков. За это наркозависимые приносили ему семена мака, из которых мужчина кустарным способом изготавливал наркотический раствор.



В квартире горожанина были найдены шприцы с жидкостью, которая, по результатам исследования, оказалась наркотической. Теперь мужчине грозит реальный тюремный срок.

Пресс-служба МВД по РБ:



Часть 1 статьи 232 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового, а санкция части 1 статьи 228 УК РФ предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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