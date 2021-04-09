В Уфе водитель ВАЗ-2114 сбил студентку на пешеходном переходе

Уфа | 09 апр 2021 | 09:33

Накануне в столице Башкирии водитель отечественной "четырнадцатой" сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД Уфы.



ДТП произошло около 19:40 на улице Достоевского. Известно, что водитель отечественной легковушки сбил студентку одного из столичных ВУЗов при осуществлении поворота на улицу Пархоменко.



В результате ДТП девушка получила различные травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. В настоящее время сотрудники столичной ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.



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