В Бакалинском районе во время пожара погиб мужчина

Бакалинский район | 05 май 2021 | 13:41

Сегодня, 5 мая, в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили о трагедии в Бакалинском районе. На диспетчерский пульт поступило сообщение о возгорании в селе Мустафино. Огонь охватил частный жилой дом.







На место происшествия оперативно выехали сотрудники противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС и МЧС России по РБ, а также добровольная пожарная команда. Во время тушения в здании было обнаружено тело мужчины. Сообщается, что погибшему было 33 года. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства возгорания.



Ранее сообщалось о том, что поздней ночью 2 апреля в селе Старое Азмеево Бакалинского района Башкирии случился смертельный пожар. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета республики по ЧС.





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Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС