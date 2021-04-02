В Бакалинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины

Бакалинский район | 02 апр 2021 | 11:44

Поздней ночью 2 апреля в селе Старое Азмеево Бакалинского района Башкирии случился смертельный пожар. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета республики по ЧС.



На место происшествия в срочном прядке прибыли спасатели Противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС, ГУ МЧС РФ по Башкирии и команда пожарных-добровольцев.



Выяснилось, что огнём объяло частный жилой дом. Несмотря на то, что спасатели быстро устранили пожар, в сгоревшем доме было обнаружено тело мужчины 65 лет. Спасти беднягу не удалось.



Обстоятельства случившегося выясняются.



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