В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка

14:36, 25 апр 2022

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина. Ее тело было обнаружено во время тушения.







Как сообщили в ГУ МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 07:38 25 апреля. Загорелся жилой дом на улице Парковой в селе Благовар Благоварского района. На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда «Элеватор» и другие экстренные службы. Когда пожарные прибыли на место, огнем был поврежден жилой бревенчатый дом и двухэтажный жилой дом мансардного типа.



В ходе тушения пожара обнаружено тело 87-летней женщины. На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства пожара.

Читайте также: В Башкирии в страстную пятницу в православном приходе произошел пожар

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ