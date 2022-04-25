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В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка

В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка

14:36, 25 апр 2022

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина. Ее тело было обнаружено во время тушения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 07:38 25 апреля. Загорелся жилой дом на улице Парковой в селе Благовар Благоварского района. На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда «Элеватор» и другие экстренные службы. Когда пожарные прибыли на место, огнем был поврежден жилой бревенчатый дом и двухэтажный жилой дом мансардного типа.

В ходе тушения пожара обнаружено тело 87-летней женщины. На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства пожара.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Благоварский район происшествия пожар
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