В Дюртюлинском районе Башкирии пожилая женщина погибла во время пожара
10:11, 17 сен 2021
В Главное управление МЧС России по Башкортостану вечером 16 сентября поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Луговой в селе Нижнеаташево Дюртюлинского района.
На место прибыли силы и средства МЧС России и добровольная пожарная команда Семилетовского сельсовета.
«Установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 8х15 м. Открытое горение ликвидировано в 22.39. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружена погибшая женщина, 1931 года рождения. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество», сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Центре управления республикой заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС Динар Салихов.