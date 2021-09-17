В Дюртюлинском районе Башкирии пожилая женщина погибла во время пожара

10:11, 17 сен 2021

В Главное управление МЧС России по Башкортостану вечером 16 сентября поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Луговой в селе Нижнеаташево Дюртюлинского района.







На место прибыли силы и средства МЧС России и добровольная пожарная команда Семилетовского сельсовета.

«Установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 8х15 м. Открытое горение ликвидировано в 22.39. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружена погибшая женщина, 1931 года рождения. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество», сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Центре управления республикой﻿ заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС Динар Салихов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео