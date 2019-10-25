В Кушнаренковском районе в садовом домике сгорела 9-летняя девочка

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение садового 2-х этажного дома размером 6х6 метров. В 12:06 пожар локализован. В 12:15 открытое горение ликвидировано.
К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший ребенок, девочка 2010 года рождения.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Единый номер вызова экстренных служб – 112. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram