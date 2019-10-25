В Кушнаренковском районе в садовом домике сгорела 9-летняя девочка

Сегодня в 10:59 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Якорь» Кушнаренковского района.





На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 ед.техники 8 человек, в том числе добровольная пожарная команда Шариповского сельсовета, сотрудники полиции и медики.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение садового 2-х этажного дома размером 6х6 метров. В 12:06 пожар локализован. В 12:15 открытое горение ликвидировано.К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший ребенок, девочка 2010 года рождения.Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Единый номер вызова экстренных служб – 112.