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В Кушнаренковском районе в садовом домике сгорела 9-летняя девочка

Добавлено: 25.10.19
Просмотров: 147
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе в садовом домике сгорела 9-летняя девочка

Сегодня в 10:59 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Якорь» Кушнаренковского района.


На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 ед.техники 8 человек, в том числе добровольная пожарная команда Шариповского сельсовета, сотрудники полиции и медики.

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По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение садового 2-х этажного дома размером 6х6 метров. В 12:06 пожар локализован. В 12:15 открытое горение ликвидировано.

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший ребенок, девочка 2010 года рождения.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Единый номер вызова экстренных служб – 112.
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Источник: gtrk.tv
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
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