В Белебеевском районе сгорело 1,5 га леса | видео

В Башкирии ликвидирован очередной лесной пожар. Он произошел в Белебеевском районе, в 6 километрах от поселка Покровка. В общей сложности сгорело 16,5 га травы и 1,5 га лесного фонда, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
- По прибытию установлено, что имеется естественная преграда-ручей Покровский, угрозы населенным пунктам нет. В настоящий момент возгорание ликвидировано. К тушению было привлечено 25 человек, 8 единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Всего с начала сезона в Башкирии зафиксировано 45 природных пожаров.