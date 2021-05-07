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В Белебеевском районе сгорело 1,5 га леса | видео

В Белебеевском районе сгорело 1,5 га леса | видео

Белебеевский район | 07 май 2021 | 00:41

В Башкирии ликвидирован очередной лесной пожар. Он произошел в Белебеевском районе, в 6 километрах от поселка Покровка. В общей сложности сгорело 16,5 га травы и 1,5 га лесного фонда, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

- По прибытию установлено, что имеется естественная преграда-ручей Покровский, угрозы населенным пунктам нет.  В настоящий момент возгорание ликвидировано. К тушению было привлечено 25 человек, 8 единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Всего с начала сезона в Башкирии зафиксировано 45 природных пожаров.

Ранее сообщалось о том, что в Бакалинском районе во время пожара погиб мужчина. Огонь охватил частный жилой дом.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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