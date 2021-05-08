В Уфе женщина лишилась 3,5 миллионов рублей, ее запугивали в течение 5 дней

Уфа | 08 май 2021 | 21:14

Жительница Уфы попала в очень неприятную ситуацию. Мало того, что в течение нескольких дней ее одолевали звонками лже-сотрудники банка и запугивали, так после этого горожанка лишись весьма крупной суммы денег.



В полиции жительница Уфы рассказала, что в день, когда она находилась на работе, ей на сотовый позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, даже назвал ее по имени и отчеству.







Пресс-служба МВД по Уфе:

Звонивший сообщил горожанке, что на ее имя пытаются оформить кредит и предупредил, что сейчас переключит разговор на сотрудника банковской организации. Во время беседы незнакомец также объяснил женщине, что об их разговоре не должны знать третьи лица и даже пригрозил санкциями, которые якобы предусмотрены федеральным законом.









После этого женщина говорила уже с ненастоящим сотрудником банка. Он посоветовал оформить кредит, чтобы избежать неприятностей. Уфимка впала в панику и поверила мошеннику, выполнила все требования, обналичила деньги и перекинула их на счета, продиктованные аферистом.Но на этом все не закончилось, и мошенники продолжали запугивать горожанку в течение пяти дней. В общей сложности уфимка лишилась свыше 3,5 миллионов рублей. В полиции после заявления возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Пресс-служба МВД по Уфе:

Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой мошенников ни в коем случае нельзя поддерживать с незнакомцами разговор и тем более называть им номер своей банковской карты, пароли из смс-уведомлений либо другие конфиденциальные данные, а также по их указанию переводить денежные средства на чужой счет. Помните, настоящие банковские работники не будут звонить вам и сообщать о блокировке карты - так делают только мошенники.

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Фото: newsbash.ru