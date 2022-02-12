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Жительница Башкирии позвонила в банк и неожиданно узнала, что должна крупную сумму денег

Жительница Башкирии позвонила в банк и неожиданно узнала, что должна крупную сумму денег

09:15, 12 фев 2022

Молодая жительница Белорецкого района была ошарашена новостью о том, что должна банку более 440 тысяч рублей.

Началась история с того, что 36-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником департамента безопасности крупного банка. Он предупредил ее о том, что якобы на имя женщины прямо сейчас оформляется кредит.

Чтобы предотвратить несанкционированное оформление, мужчина предложил сообщить специальный код, пришедший на мобильный. Клиентка была напугана информацией и не усомнилась в правдивости истории — сообщила секретный код.

Позднее жительница Башкирии решила позвонить в колл-центр банка, где и узнала информацию — на ее имя действительно теперь есть кредит и она должна банку 441 тысячу рублей. А деньги уже сняты со счета.

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Источник: news102.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
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