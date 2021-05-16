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В Башкирии неожиданно умер водитель скорой помощи

В Башкирии неожиданно умер водитель скорой помощи

16 май 2021 | 11:12

14 мая, в машине скорой помощи за рулем умер 48-летний водитель, работавший в Иглинской ЦРБ, сообщает издание «Пруфы».

По словам присутствовавшей в машине медсестры, мужчина посинел, после чего успел припарковаться на обочине и заглушить мотор. Как оказалось, в декабре прошлого года у мужчины диагностировали инфаркт, в апреле 2021 года он вернулся на работу в Иглинскую ЦРБ – тогда ему рекомендовали легкий труд.

Но с мая он снова начал по какой-то причине работать в отделении скорой помощи.

- По факту смерти во время служебной поездки водителя гаража Иглинской ЦРБ будет проводиться расследование. Предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца, — сообщил Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения.
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Источник: gtrk.tv

Теги: Иглинский район
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