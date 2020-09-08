В Башкирии работников скорой помощи застрахуют от несчастных случаев на производстве

| 08 сен 2020 | 16:59

2300 работников скорой застрахуют от несчастных случаев на производстве. Об этом сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения.







Республиканский профсоюз работников здравоохранения запустил программу оказания материальной помощи при несчастных случаях на производстве сотрудникам выездных бригад скорой помощи Башкирии.

— Для профсоюза «страхование» не бизнес, а забота о работниках, рискующих здоровьем на передовой, — поясняет Рауль Халфин, председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.

— Именные профсоюзные сертификаты, где указан размер и порядок выплат, получат сотрудники выездных бригад скорой помощи — члены профсоюза, а это более 2 300 человек. Первые сертификаты на коллективных собраниях уже были вручены фельдшерам и водителям скорой помощи в Стерлитамаке, Салавате, Толбазах и Архангельском — объяснил Рауль Халфин.









По словам Халфина, они заинтересованы в том, чтобы члены профсоюза при травме получали страховые выплаты. Система будет такая же, как и в страховых компаниях: при травме, не повлекшей потерю трудоспособности — ушибы, микротравмы, выплаты составят до 5 000 рублей, при легких травмах — от 10 до 15 тысяч рублей, при наступлении инвалидности — до 80 тысяч рублей.

Помимо этого, в пресс-службе отметили, что ежегодно в здравоохранении Башкирии фиксируется 50–55 несчастных случаев на производстве, которые требуют расследования. Около 30% случаев приходится на скорую помощь. Однако статистика не учитывает мелкие травмы, ушибы, растяжения.

— Если программа материальной помощи сотрудникам выездных бригад скорой помощи окажется эффективной — профсоюз сможет обеспечить учет и контроль выплат — распространим ее действие на работников неотложной помощи, приемных покоев, тех, кто первыми контактирует с больными и подвержен большему профессиональному риску, — отмечает Рауль Халфин.

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