В Стерлитамаке судебный пристав спасла босого трехлетнего мальчика

18 май 2021 | 18:45

В пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов РБ, сегодня, 18 мая, сообщили о неравнодушии сотрудницы – лейтенанта Лианы Петровой.







В свое дежурство в здании Стерлитамакского городского подразделения девушка как обычно осматривала территорию. На автомобильной парковке она заметила напуганного трехлетнего ребенка. Мальчик был совсем один, он был без обуви, говорить он не умел, только показывал рукой в сторону многоэтажек. Девушка увела малыша с опасной территории и немедленно сообщила о случившемся.



Лиане Петровой удалось узнать предположительный адрес проживания мальчика. С ребенком на руках она пошла к нужному дому, расположенному рядом с офисом судебных приставов, нашла нужную квартиру. Выяснилось, что ребенок действительно проживает там, но родителей на месте не оказалось. Соседи объяснили, что малыша оставили с глухонемой родственницей, которая выпила спиртное и уснула. Заскучавший мальчик смог открыть дверь и попасть на улицу.

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Так как родителей застать не удалось, лейтенант с ребенком вернулась в отделение и обратилась в полицию. Сотрудники правопорядка установили личности мамы и папы. Как оказалось, семья была вполне благополучная. Родительнице пришлось оставить сына с родственницей, чтобы пойти на работу. Однако на женщину все же составили административный протокол.





Фото: пресс-служба УФССП по РБ