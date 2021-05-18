В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков и скрылся
18 май 2021 | 18:49
В Башкирии устанавливают обстоятельства наезда автомобиля на двоих несовершеннолетних в Белокатайском районе. Уголовное дело передано в региональный Следственный комитет.
30-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»
По данным следствия, поздно вечером 15 мая пьяный водитель «ВАЗ-21099», проезжая 13 км автодороги «Новомуслюмово – Карлыханово» Белокатайского района, сбил идущих по краю проезжей части двоих подростков 13 и 14 лет.
В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако, местные жители его задержали и передали полиции.
Читайте также:В Уфе рабочих копавших траншею завалило землей | ВИДЕО