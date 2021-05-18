В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков и скрылся

18 май 2021 | 18:49

В Башкирии устанавливают обстоятельства наезда автомобиля на двоих несовершеннолетних в Белокатайском районе. Уголовное дело передано в региональный Следственный комитет.







30-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»



По данным следствия, поздно вечером 15 мая пьяный водитель «ВАЗ-21099», проезжая 13 км автодороги «Новомуслюмово – Карлыханово» Белокатайского района, сбил идущих по краю проезжей части двоих подростков 13 и 14 лет.



В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако, местные жители его задержали и передали полиции.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются подозреваемый, очевидцы и другие свидетели, планируется проведение автотехнической и судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.





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