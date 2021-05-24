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В Белебеевском районе Башкирии в пожаре погиб местный житель

В Белебеевском районе Башкирии в пожаре погиб местный житель

24 май 2021 | 23:15

В МЧС по Башкирии сообщили, что в селе Знаменка в Белебеевском районе республики произошел смертельный пожар. В ведомстве проинформировали, что сообщение о возгорании поступило к ним 24 мая в 17:56.

Уточняется, что горели три одноэтажных деревянных дома. На месте происшествия работали 22 человека и 8 единиц техники. Огонь уничтожил два одноэтажных дома, одно нежилое строение и баню. Возгорание локализовали в 19:10 на площади 220 квадратных метров.

Во время тушения пожара, передали в МЧС, обнаружили погибшего 64-летнего мужчину. Причину произошедшего предстоит установить. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии на территории природного парка разбушевался лесной пожар. Видео происходящего на границе Белорецкого и Учалинского района эксперт по туризму Рина Гринберг.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

Теги: Белебеевский район
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