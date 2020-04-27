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В Белебеевском районе в пожаре погибли мать с сыном

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
В Белебеевском районе в пожаре погибли мать с сыном

В Белебеевском районе произошел пожар, который унес жизни двоих людей. Об этом сообщает МЧС по республике. Возгорание зафиксировано 27 апреля в 00:37 в доме по улице Деева в селе Знаменка. 



По информации спасателей, пожар произошел в трех квартирах четырехквартирного кирпичного дома. Возгорание удалось локализовать в 2:50, в ликвидировать в 3:10. 

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В МЧС отмечают, что тела погибших обнаружили уже во время тушения пожара. Предположительно известно, что это были мать и сын. 

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.
Напомним, в Сибае обнаружили тело голой, связанной женщины 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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