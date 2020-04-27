В Белебеевском районе в пожаре погибли мать с сыном
В Белебеевском районе произошел пожар, который унес жизни двоих людей. Об этом сообщает МЧС по республике. Возгорание зафиксировано 27 апреля в 00:37 в доме по улице Деева в селе Знаменка.
По информации спасателей, пожар произошел в трех квартирах четырехквартирного кирпичного дома. Возгорание удалось локализовать в 2:50, в ликвидировать в 3:10.
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Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
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