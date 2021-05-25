В Башкирии пожара в природном парке «Иремель» не было

25 май 2021 | 10:23

Сегодня, 25 мая, в пресс-службе МЧС России по РБ прокомментировали сообщение о возгорании в природном парке «Иремель».







Как сказано в официальном заявлении, информация об этом была выявлена при мониторинге социальных сетей и СМИ. Однако от администрации парка «Иремель» сообщений о пожаре не поступало. Опубликованные ранее сведения признаны недостоверными.



По словам спасателей, настоящий пожар вблизи природного парка случился 23 мая. Возгорание произошло на территории Тирлянского лесничества в Белорецком районе. Сообщается, что полностью ликвидировать огонь удалось 24 мая в десять часов вечера.





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