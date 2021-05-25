В Башкирии пожара в природном парке «Иремель» не было
25 май 2021 | 10:23
Сегодня, 25 мая, в пресс-службе МЧС России по РБ прокомментировали сообщение о возгорании в природном парке «Иремель».
Как сказано в официальном заявлении, информация об этом была выявлена при мониторинге социальных сетей и СМИ. Однако от администрации парка «Иремель» сообщений о пожаре не поступало. Опубликованные ранее сведения признаны недостоверными.
По словам спасателей, настоящий пожар вблизи природного парка случился 23 мая. Возгорание произошло на территории Тирлянского лесничества в Белорецком районе. Сообщается, что полностью ликвидировать огонь удалось 24 мая в десять часов вечера.