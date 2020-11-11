В Белорецком районе во время восхождения на Иремель погибла 13-летняя девочка

Белорецкий район | 11 ноя 2020 | 20:06

Трагедия с ребенком произошла на территории природного парка Иремель на северо-востоке Белорецкого района Республики Башкортостан. 13-летняя девочка погибла в горах.







Как выяснилось, о случившемся правоохранителям стало известно в понедельник, 10 ноября.



- Группу недавно пропавших туристов из Казани обнаружили в труднодоступном месте. Найденная 32-летняя женщина и ее малолетний сын пребывают в тяжелом состоянии. Их отправили в больницу в Челябинскую область с диагнозом «обморожение конечностей». Тело погибшей 13-летней девочки было направлено в ближайший морг в город Сатку, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

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В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.