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В Ишимбае 15-летняя девушка обвинила своего тренера по кикбоксингу в надругательстве

В Ишимбае 15-летняя девушка обвинила своего тренера по кикбоксингу в надругательстве

25 май 2021 | 20:23

В Ишимбае 15-летняя девочка обвинила своего тренера по кикбоксингу в изнасиловании, сообщает «РЕН ТВ». Пострадавшая сначала сообщила о вопиющем случае своим родителям, а те уже обратились в правоохранительные органы.

Несовершеннолетняя рассказала, что зашла в его кабинет, куда он ее заманил обманным путем, и пережила настоящий ужас. Антон О. пригласил ее к себе, чтобы та помогла ему заполнить документацию. Однако никакой документации не было - со слов школьницы, он закрыл за ней дверь, выключил свет, а потом надругался над ней. Несчастная даже не смогла позвать никого на помощь – тренер заткнул ей рот рукой, вырваться она не смогла.

Сам спортсмен является семьянином – у него есть семья и ребенок. Он обладает кубком мира по кикбоксингу и работает в детской юношеской спортивной школе.

По последним данным, мужчина еще не задержан – оперативники ведут его поиски.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Ишимбайский район
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