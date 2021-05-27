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ДТП в Чишминском районе: водитель тяжелого мотоцикла сбил подростка на велосипеде

ДТП в Чишминском районе: водитель тяжелого мотоцикла сбил подростка на велосипеде

27 май 2021 | 09:38

В пятом часу вечера на улице Центральная д. Игнатовка Чишминского района 37-летний местный житель, управляя мотоциклом "Днепр", допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по проезжей части.

В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

26 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых четыре человека получили травмы.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Уфе. Здесь водитель иномарки устроил аварию с 4 автомобилями.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Чишминский район
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