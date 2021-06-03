В Салавате после дождя затопило улицы

03 июн 2021 | 10:26

По словам авторов видеоролика, дождь лил всю ночь. А наутро под окнами домов они увидели не асфальт, а море. Ливневая канализация с нагрузкой не справилась, вода с улиц не уходила очень долго. Особенно тяжелая ситуация сложилась на окраинах и в низинных районах.





Однако катастрофических последствий удалось избежать, экологическая обстановка осталась нормальной. Сами салаватцы отнеслись к произошедшему с иронией, сравнив подтопленный город с Венецией.

— А что, красота: ехать в Италию не нужно! — поделился мнением один из них.

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Фото: скриншот видео

Между тем о начале дождей синоптики предупреждали заранее. Пасмурная погода в республике продлится еще несколько дней. Устойчивое тепло придет лишь к началу следующей недели.