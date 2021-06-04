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ДТП в Нефтекамске: водитель BMW на перекрестке сбил пешехода

ДТП в Нефтекамске: водитель BMW на перекрестке сбил пешехода

04 июн 2021 | 09:13

После полуночи в Нефтекамске на проспекте Комсомольский 23-летний водитель, управляя BMW пятой серии, на регулируемом перекрестке совершил наезд на неустановленного пешехода. В результате аварии мужчина с серьёзными травмами госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2300 нарушений ПДД, задержан 31 нетрезвый водитель. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамакском районе: женщина за рулем "Ford Fusion" опрокинулась в кювет.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Нефтекамск
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