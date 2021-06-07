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В Сибае на детской площадке 5-летняя девочка застряла между прутьями горки

В Сибае на детской площадке 5-летняя девочка застряла между прутьями горки

07 июн 2021 | 22:11

Сегодня, 7 июня, поступило сообщение о том, что в Сибае 5-летняя девочке требуется помощь.

Как оказалось, ее нога застряла между металлическими прутьями горки на детской площадке. Самостоятельно вытащить ногу не получилось. За помощью в экстренные службы обратилась бабушка малышки.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы ГК РБ по ЧС. Спасатели аккуратно вытащили девочку из «плена».


- Уважаемые родители! В связи с начавшимися школьными каникулами большая просьба не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев, связанных с падением с высоты, пожаром, купанием в необорудованных местах и дорожно-транспортным происшествием. Не забывайте, что маленькие дети в любой момент могут оказаться в различных опасных ситуациях. Берегите себя и своих близких! – добавили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv

Теги: Сибай
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