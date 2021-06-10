В Башкортостане при пожаре в жилом доме погибли отец с дочерью

10 июн 2021 | 09:23

В жилом доме по улице Центральной в селе Куезбашево Аургазинского района Башкирии ночью 10 июня произошел смертельный пожар. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России, а также добровольная пожарная команда Батырского сельсовета. Из-за позднего сообщения о возгорании, на момент прибытия огнеборецев, одноэтажный бревенчатый дом был полностью охвачен огнем.







«В ходе тушения пожара обнаружены двое погибших: 42-летний мужчина и 4-летний ребенок, отец и дочь, — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ. — По уточненным данным, в доме проживала многодетная семья из пяти человек (родителей и троих детей). От треска шифера проснулась первой мама. Она вышла на веранду и увидела огонь, после чего побежала будить мужа и детей, которые спали в зале. Эвакуироваться через дверь уже не представлялось возможным. Тогда отец разбил окно с западной части дома и помог выбраться жене и двум детям».

К тушению пожара привлекалось 23 человека и 10 единиц техники. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Илишевском районе Башкирии пожар унес жизнь мужчины.





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Фото: пресс-служба МЧС по РБ