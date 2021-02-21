В Миякинском районе в пожаре погибли двое пожилых мужчин

Миякинский район | 21 фев 2021 | 21:25

21 февраля в 04:44 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме по улице Партизанской в селе Большие Каркалы Миякинского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России, а также добровольная пожарная команда Большекаракалинского с/с.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого дома размером 8×8 метров. На тушение подали 4 ствола «РСК-50». Открытое горение ликвидировали в 06:20. К тушению привлекались 13 человек и 4 единицы техники МЧС России. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены двое погибших мужчин 60 и 57 лет.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в Давлекановском районе. Здесь в деревянном доме погиб мужчина.





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Фото: ГУ МЧС по Башкирии