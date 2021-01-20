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В Чишминском районе при тушении пожара пострадали двое мужчин

В Чишминском районе при тушении пожара пострадали двое мужчин

Чишминский район | 20 янв 2021 | 18:39

Сегодня, 20 января, в 7 часу утра, в ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме по улице Демская в деревне Альбеево Чишминского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на момент прибытия происходило горение бревенчатого жилого дома размером 7х9 метров. Открытое горение ликвидировали в течение 30 минут добровольной пожарной командой Дурасовского сельского совета и пожарными МЧС России. При пожаре двое мужчин получили термические ожоги. Их доставили в ожоговое отделение ГКБ № 18 Уфы.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о трагическом случае, который произошёл 20 января, в Учалинском районе. Местный житель погиб при пожаре в собственном доме.

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Источник: gtrk.tv

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