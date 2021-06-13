В Башкирии мужчина сорвался с трехметровой скалы

17:17, 13 июн 2021

В Башкирии 33-летний мужчина сорвался со скалы Уроки в Белорецком районе. О несчастном случае рассказали сегодня, 13 июня, в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС.







Сообщается, что пострадавший упал с высоты трех метров. Выбраться самостоятельно он не мог. На помощь прибыли спасатели. В настоящий момент мужчину эвакуировали и передали медикам.



Напомним, ранее стало известно о сорвавшейся со скалы девушке. Инцидент также произошел в Белорецком районе. Туристка сорвалась со скалы Айгир. Пострадавшую вытащили из ущелья спасатели. При этом девушка отказалась от медицинской помощи и продолжила путешествие с другими туристами.





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