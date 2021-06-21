В Салаватском районе Башкирии сова выколола глаз ребенку

14:05, 21 июн 2021

Жуткий инцидент произошёл в Салаватском районе. Недалеко от деревни Тикеево сова выколола глаз ребёнку.







Несколько ребят после отдыха на местной речке шли домой. По дороге один из мальчиков заметил в траве птенца совы. Он подобрал малыша, но почти сразу на него налетела мать птенца. В попытке защитить потомство она когтями выцарапала глаза мальчику.

Ребёнка в срочном порядке доставили в больницу Уфы. Мальчик перенёс несколько операций, однако врачам не удалось спасти глаз пострадавшего.



Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии лиса загрызла домашних кур и съела неродившихся птенцов.

Читайте также:

Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погиб ребенок

В городе Октябрьский мужчины в масках ограбили салон сотовой связи | видео





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram