В Салаватском районе Башкирии сова выколола глаз ребенку
14:05, 21 июн 2021
Жуткий инцидент произошёл в Салаватском районе. Недалеко от деревни Тикеево сова выколола глаз ребёнку.
Несколько ребят после отдыха на местной речке шли домой. По дороге один из мальчиков заметил в траве птенца совы. Он подобрал малыша, но почти сразу на него налетела мать птенца. В попытке защитить потомство она когтями выцарапала глаза мальчику.
Ребёнка в срочном порядке доставили в больницу Уфы. Мальчик перенёс несколько операций, однако врачам не удалось спасти глаз пострадавшего.
Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии лиса загрызла домашних кур и съела неродившихся птенцов.
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