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В Салавате, из-за короткого замыкания, загорелись электропровода на столбе

В Салавате, из-за короткого замыкания, загорелись электропровода на столбе

10:21, 30 июн 2021

Вчера, 29 июня в 21:14 часов в Салавате искрились, а потом загорелись электропровода на столбе. Об этом сообщили в пожарном сообществе в соцсетях.

«В результате пожара оплавились провода и распределительное устройство. Погибших и пострадавших нет. Ликвидация в 21:24», — прокомментировали в ведомстве.

Пожар потушен.

Добавим, сегодня, по сообщениям синоптиков, ожидается дождливая погода с грозами. Жителям республики рекомендуется быть осторожными и не находиться вблизи линий электропередач и одиноко стоящих деревьев.

Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии загорелся мясной цех.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Салават
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