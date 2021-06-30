В Салавате, из-за короткого замыкания, загорелись электропровода на столбе
10:21, 30 июн 2021
Вчера, 29 июня в 21:14 часов в Салавате искрились, а потом загорелись электропровода на столбе. Об этом сообщили в пожарном сообществе в соцсетях.
«В результате пожара оплавились провода и распределительное устройство. Погибших и пострадавших нет. Ликвидация в 21:24», — прокомментировали в ведомстве.
Пожар потушен.
Добавим, сегодня, по сообщениям синоптиков, ожидается дождливая погода с грозами. Жителям республики рекомендуется быть осторожными и не находиться вблизи линий электропередач и одиноко стоящих деревьев.
Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии загорелся мясной цех.