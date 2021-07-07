В Салавате подросток сорвался с высоты на заброшенной стройке
12:10, 07 июл 2021
Несчастный случай произошел с подростком на одной из заброшенных строек Салавата. Как сообщают соцсети, играя с ровесниками, мальчик упал со второго этажа и получил тяжелый перелом со смещением.
Жители города в комментариях пишут, что с подобными зданиями необходимо что-то решать, ведь в другой раз все может закончиться гораздо трагичнее.
- Детей и подростков так и тянет туда. Жалко мальчика, скорейшего ему выздоровления!!!
- Может уже пора решать что то с подростками, которые не понимают что в таких местах развлекаться опасно.
- Да, мы в детстве тоже лазали, тоже всякое было, я думаю, тут ничего не поделаешь … просто стараться, чтобы дети были меньше времени предоставлены сами себе…
Источник:
gtrk.tv
Фото: Черный список Салават
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