В Салавате подросток сорвался с высоты на заброшенной стройке

12:10, 07 июл 2021

Несчастный случай произошел с подростком на одной из заброшенных строек Салавата. Как сообщают соцсети, играя с ровесниками, мальчик упал со второго этажа и получил тяжелый перелом со смещением.







Жители города в комментариях пишут, что с подобными зданиями необходимо что-то решать, ведь в другой раз все может закончиться гораздо трагичнее.



- Детей и подростков так и тянет туда. Жалко мальчика, скорейшего ему выздоровления!!!



- Может уже пора решать что то с подростками, которые не понимают что в таких местах развлекаться опасно.



- Да, мы в детстве тоже лазали, тоже всякое было, я думаю, тут ничего не поделаешь … просто стараться, чтобы дети были меньше времени предоставлены сами себе…





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Фото: Черный список Салават