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В Башкирии 5-классник упал с перил лестницы второго этажа школы

В Башкирии 5-классник упал с перил лестницы второго этажа школы

12 января в городе Туймазы Башкирии произошел несчастный случай с учащимся местной школы. Как сообщают новостные агентства, 11-летний мальчик упал с лестницы на втором этаже здания во время перемены после первого урока.

Согласно имеющейся информации, подросток решил скатиться по перилам лестницы, ведущей со второго этажа вниз. Однако в какой-то момент он потерял равновесие и сорвался вниз. Мальчик упал с высоты около пяти метров.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики оказали пострадавшему необходимую экстренную помощь и госпитализировали его в одну из больниц города. Сообщается, что жизни ребенка ничего не угрожает, однако он получил серьезные травмы, которые потребуют длительного лечения и восстановления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы происшествия
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