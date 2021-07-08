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В Хайбуллинском районе Башкирии обрушились горные породы, под завалами остался человек

В Хайбуллинском районе Башкирии обрушились горные породы, под завалами остался человек

11:42, 08 июл 2021

Сегодня, 8 июля, в 09:16 минут по местному времени стало известно о том, что в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан на строящемся подземном руднике «Юбилейный» обрушились горные породы. О чрезвычайном происшествии сообщили в пресс-службе МЧС.

Обрушение произошло на горизонте 340 метров. По предварительной информации, под завалами находится один человек — водитель погрузочной машины. На месте работают спасатели, проводится поисково-спасательная операция с участием 20 человек и 4 единиц техники. Ситуация остается на контроле ГУ МЧС России по РБ.

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Источник: proural.info

Теги: Хайбуллинский район
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