Авария в Куюргазинском районе Башкирии: водитель Renault Megane задел встречный КамАЗ

20:49, 08 июл 2021

На 251 км автодороги Уфа – Оренбург между поселками Старая Отрада и Новая Отрада произошло серьезное ДТП. По информации ГКЧС РБ, водитель Renault Megane, совершая обгон, не успел вернуться в свой ряд и задел встречный КамАЗ. Иномарку развернуло и отбросило в отбойник.







«Водитель 1960 года рождения Renault оказался зажатым в поврежденной машине, мы его деблокировали при помощи гидравлического инструмента и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также в легковой машине находилась женщина, она самостоятельно смогла выбраться из автомобиля», — рассказали спасатели. Пострадавших передали скорой помощи. На месте аварии работает дорожная полиция.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь микроавтобус влетел в наносивший дорожную разметку КамАЗ, погиб водитель.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГКЧС РБ