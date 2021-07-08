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Авария в Куюргазинском районе Башкирии: водитель Renault Megane задел встречный КамАЗ

Авария в Куюргазинском районе Башкирии: водитель Renault Megane задел встречный КамАЗ

20:49, 08 июл 2021

На 251 км автодороги Уфа – Оренбург между поселками Старая Отрада и Новая Отрада произошло серьезное ДТП. По информации ГКЧС РБ, водитель Renault Megane, совершая обгон, не успел вернуться в свой ряд и задел встречный КамАЗ. Иномарку развернуло и отбросило в отбойник.

«Водитель 1960 года рождения Renault оказался зажатым в поврежденной машине, мы его деблокировали при помощи гидравлического инструмента и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также в легковой машине находилась женщина, она самостоятельно смогла выбраться из автомобиля», — рассказали спасатели. Пострадавших передали скорой помощи. На месте аварии работает дорожная полиция.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь микроавтобус влетел в наносивший дорожную разметку КамАЗ, погиб водитель.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГКЧС РБ

Теги: Куюргазинский район
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