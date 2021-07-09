В челябинском поселке полыхают десятки домов, смог от пожара накрыл часть Башкирии

18:46, 09 июл 2021

Площадь пожара в поселке Джабык Карталинского района Челябинской области увеличилась. Пламя охватило более 40 домов. Всего на территории находятся 329 частных жилых дома. Об этом сообщил источник в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Сам Текслер сейчас находится в поселке, который спасают от огня.







«Многие дома используется под дачи, и они пустуют. Часть из них горит, погибших нет. Людей в поселке почти не осталось, всех вывезли», — рассказал источник.

В пресс-службе областного правительства подтвердили, что Текслер остается в Джабыке и сейчас проводит там заседание оперативного штаба. Сообщения о том, что происходит в поселке, будет позже. В ГУ МЧС также пока не озвучили новые данные о пожаре в Джабыке. Ранее сообщалось о 15 сгоревших домах.





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