В одном из общежитий Башкирии обнаружили мертвого студента

12:52, 08 сен 2021

В Уфе в комнате общежития нефтяного университета был найден мертвым молодой человек. Тело студента, приехавшего на учебу из другой страны, обнаружили 5 сентября. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.







Об Алишере Мырзахметове одногруппники отзываются, как о добром парне, который хорошо учился. В этом году он перевёлся в нефтяной университет из Западно-Казахстанского учреждения на второй курс.



5 сентября студенты нашли его мёртвым — парень был привязан верёвкой к кровати. Правоохранители начали доследственную проверку — изъяли компьютер и телефон Алишера, чтобы выяснить причину смерти.

Проводится доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели студента.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в многоквартирном доме женщина и ее 4-летняя дочь получили отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Горожанка сообщила, что первыми пострадали ее домашние питомцы. У собаки и кошки началась рвота, затем плохо стало маленькой девочке.

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Источник: Mash Batash