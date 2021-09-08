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В одном из общежитий Башкирии обнаружили мертвого студента

В одном из общежитий Башкирии обнаружили мертвого студента

12:52, 08 сен 2021

В Уфе в комнате общежития нефтяного университета был найден мертвым молодой человек. Тело студента, приехавшего на учебу из другой страны, обнаружили 5 сентября. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Об Алишере Мырзахметове одногруппники отзываются, как о добром парне, который хорошо учился. В этом году он перевёлся в нефтяной университет из Западно-Казахстанского учреждения на второй курс. 

5 сентября студенты нашли его мёртвым — парень был привязан верёвкой к кровати. Правоохранители начали доследственную проверку — изъяли компьютер и телефон Алишера, чтобы выяснить причину смерти.

Проводится доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели студента.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в многоквартирном доме женщина и ее 4-летняя дочь получили отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Горожанка сообщила, что первыми пострадали ее домашние питомцы. У собаки и кошки началась рвота, затем плохо стало маленькой девочке.

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Источник: Mash Batash
Теги: Уфа
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