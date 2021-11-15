Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего студента

В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего студента

17:28, 15 ноя 2021

Большой трагедией завершились поиски 20-летнего студента из Башкирии Ильяса А. Молодой человек – уроженец Стерлитамака.

Ильяс обучался в Институте системного анализа и управления в Дубне на третьем курсе. Как сообщает издание «КП-Уфа», 13 ноября соседи по общежитию обратились к руководству университета с просьбой помочь найти Ильяса. Студент оставил в комнате странную записку, в которой попрощался со всеми.

Оперативно руководство учебного учреждения обратилось к волонтёрам поисково-спасательного отряда. Поисковики прочесывали местность у реки Дубны, а после стали искать парня в гаражах и заброшенных постройках. В одной из них и было найдено тело 20-летнего студента. По предварительной информации, Ильяс сам свёл счёты с жизнью. Сейчас правоохранители расследуют произошедшее и выясняют, что могло подтолкнуть парня к роковому решению.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Теги: Стерлитамакский район происшествия происшествия в Стерлитамаке
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: