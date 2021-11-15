В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего студента

17:28, 15 ноя 2021

Большой трагедией завершились поиски 20-летнего студента из Башкирии Ильяса А. Молодой человек – уроженец Стерлитамака.







Ильяс обучался в Институте системного анализа и управления в Дубне на третьем курсе. Как сообщает издание «КП-Уфа», 13 ноября соседи по общежитию обратились к руководству университета с просьбой помочь найти Ильяса. Студент оставил в комнате странную записку, в которой попрощался со всеми.

Оперативно руководство учебного учреждения обратилось к волонтёрам поисково-спасательного отряда. Поисковики прочесывали местность у реки Дубны, а после стали искать парня в гаражах и заброшенных постройках. В одной из них и было найдено тело 20-летнего студента. По предварительной информации, Ильяс сам свёл счёты с жизнью. Сейчас правоохранители расследуют произошедшее и выясняют, что могло подтолкнуть парня к роковому решению.





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