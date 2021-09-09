В Башкирии арестовали хозяина квартиры, в которой погибла 4-летняя девочка

16:06, 09 сен 2021

В Салавате арестовали хозяина квартиры, с которой начался пожар в доме погибшей от задымления 4-летней девочки. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в управлении Следкома по Башкирии.







Мужчина пробудет под стражей до ноября, пока ведется следствие. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности.



Ранее жители дома предположили, что пожар мог начаться из-за поджога, однако правоохранители заявили, что официальная версия — неосторожное курение. Тем не менее, отец погибшей намерен подать в суд на соседа, в квартире которого началось возгорание. Потерпевшей по делу назначена его супруга.

Отец девочки также рассказал, что попросил власти провести ремонт в подъезде, поскольку в нем по-прежнему витает запах гари, а это «навевает неприятные ассоциации». По его словам, рабочие уже приступили к ремонту проводки.

— Жена с [второй] дочерью в деревне у родственников. Я делаю ремонт в квартире. Меняю обои, обновляю шпаклевку. Стены пропахли запахом гари. Ремонт помогает отвлечься от неприятных мыслей, — рассказал UFA1.RU папа скончавшейся девочки.

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Фото: соцсети