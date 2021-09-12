В Кушнаренковском районе Башкирии в пожаре сгорели двое мужчин

09:41, 12 сен 2021

В пожаре в частном доме в селе Бакаево Кушнаренковского района погибли двое. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.







В 23.18 11 сентября о горящем доме по улице Горной в диспетчерскую спасательного ведомства сообщили очевидцы – соседи. Первой по адресу прибыла добровольная пожарная команда Бакаевского сельсовета. В это время постройка горела открытым огнём по всей площади 50 кв.метров.

В 23.48 сотрудники МЧС пожар локализовали. К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружены тела двух погибших, предположительно хозяев дома - 62-летнего и 30-летнего мужчин.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, на месте работает следственная группа.



Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии образовалась мусорная свалка размером 13 тысяч квадратных метров.

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Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан