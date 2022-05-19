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В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека, один пострадал

В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека, один пострадал

09:40, 19 май 2022

В Кушнаренковском районе республики в пожаре погибли двое мужчин – их тела нашли под завалами дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, сегодня ночью, 19 мая, в селе Кушнаренково по улице Раздольная загорелся жилой дом и веранда. Пожарные потушили огонь на площади 40 квадратных метров.

В ходе разбора места пожара под завалами нашли тела двух мужчин, 69 и 51 лет. Еще один 41-летний мужчина пострадал во время самостоятельной эвакуации, после оказания медпомощи его отпустили.

“Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа”, — прокомментировали в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
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