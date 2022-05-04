Жуткий пожар в Башкирии, погибли два человека

10:23, 04 май 2022

Серьезный пожар произошел накануне, 3 мая, в селе Бедеева Поляна Благовещенского района Башкирии — в результате возгорания одноэтажного дома погибли двое мужчин, еще одна женщина пострадала.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило около 23:00 вечера. Тела погибших были обнаружены при тушении. Пожарным удалось спасти 71-летнюю женщину, с ожогами различной степени тяжести ее доставили в центральную районную больницу Благовещенская. Ее состояние оценивается как тяжелое.



«Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа», — добавили в ведомстве.

Читайте также: В Башкирии загорелся балкон в многоэтажке

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ