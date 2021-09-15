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В Башкирии лоб в лоб столкнулись «скорая» и иномарка

В Башкирии лоб в лоб столкнулись «скорая» и иномарка

15:01, 15 сен 2021

Сегодня, 15 сентября, в дневное время, в Кировском районе города Уфы, 60-летний водитель за рулем скорой помощи «Форд Transit», совершая поворот во двор дома №11 по ул. Аврора, врезался во встречный автомобиль «Пежо 408», который двигался во встречном направлении.

«Выяснилось, что скорая ехала на вызов к пациенту без спецсигналов. На месте случившегося работают инспекторы ГИБДД», — рассказали в пресс-центре УГИБДД МВД по республике.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе, на глазах очевидцев, насмерть разбилась 55-летняя женщина. Трагедия произошла накануне, 13 сентября. Перед падением женщина находилась на 16-м этаже, за ее поведением наблюдала толпа очевидцев. В следкоме уточняют, что женщина нигде не работала.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа
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