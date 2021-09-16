Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе по вине пьяной женщины за рулем пострадали несколько человек

В Уфе по вине пьяной женщины за рулем пострадали несколько человек

11:41, 16 сен 2021

Авария случилась ночью на улице Комарова. За рулем Hyundai Getz находилась уфимка, недавно получившая права. Двигаясь по улице Мира, 19-летняя автоледи прямо на перекрестке врезалась в легковую машину отечественного производства.

Известно, что перед этим ВАЗ-2114 остановился на красный сигнал светофора.

— В результате удара обе машины получили сильные повреждения. Водитель «Жигулей» и его пассажирка получили травмы, как и подружки виновницы аварии, сидевшие в Hyundai, — рассказали сотрудники ГИБДД.

По их словам, все четверо пострадавших были отпущены после оказания помощи. Параллельно с этим инспекторы проверили девушку на трезвость. И не зря: прибор зафиксировал 1,350 промилле. Пьяную автоледи привлекли к административной ответственности. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав минимум на полтора года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГИБДД Башкортостана
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: