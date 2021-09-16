В Уфе по вине пьяной женщины за рулем пострадали несколько человек

11:41, 16 сен 2021

Авария случилась ночью на улице Комарова. За рулем Hyundai Getz находилась уфимка, недавно получившая права. Двигаясь по улице Мира, 19-летняя автоледи прямо на перекрестке врезалась в легковую машину отечественного производства.







Известно, что перед этим ВАЗ-2114 остановился на красный сигнал светофора.

— В результате удара обе машины получили сильные повреждения. Водитель «Жигулей» и его пассажирка получили травмы, как и подружки виновницы аварии, сидевшие в Hyundai, — рассказали сотрудники ГИБДД.

По их словам, все четверо пострадавших были отпущены после оказания помощи. Параллельно с этим инспекторы проверили девушку на трезвость. И не зря: прибор зафиксировал 1,350 промилле. Пьяную автоледи привлекли к административной ответственности. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав минимум на полтора года.





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Фото: ГИБДД Башкортостана