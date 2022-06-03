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В Башкирии возле светофора произошла авария, пострадали 2 человека

В Башкирии возле светофора произошла авария, пострадали 2 человека

09:57, 03 июн 2022

Ближе к вечеру в Бирском районе на пересечении ул. Мира и Бурновский тракт 21-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110, предположительно, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с "Hyundai Solaris".

В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 21-летняя пассажирка с множественными травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Сотрудники полиции разбираются в случившемся. 

Вчера на дорогах республики зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и девять получили травмы. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии "скорая" попала в ДТП, пострадали пациенты и медработники

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Бирский район
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