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Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали 5 человек

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали 5 человек

В Уфе в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое годовалых детей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.



Как уточнили в полиции, автомобильная авария произошла накануне на пересечении улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая. Столкнулись автомобили "Hyundai IX-35" под управлением 48-летнего местного жителя и "Лада Приора", за рулём которого был 33-летний мужчина.

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Сообщается, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки и его пассажиры, двое годовалых малышей, и 60-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести. С автомобиля "Hyundai" пострадала 49-летняя пассажирка.
Причины и обстоятельства случившегося установят сотрудники полиции.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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