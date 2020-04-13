Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали 5 человек

В Уфе в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое годовалых детей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.







Как уточнили в полиции, автомобильная авария произошла накануне на пересечении улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая. Столкнулись автомобили "Hyundai IX-35" под управлением 48-летнего местного жителя и "Лада Приора", за рулём которого был 33-летний мужчина.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Сообщается, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки и его пассажиры, двое годовалых малышей, и 60-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести. С автомобиля "Hyundai" пострадала 49-летняя пассажирка.Причины и обстоятельства случившегося установят сотрудники полиции.