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Авария в Уфе: при столкновении двух иномарок пострадали маленькие дети

Авария в Уфе: при столкновении двух иномарок пострадали маленькие дети

Уфа | 11 янв 2021 | 17:38

Накануне, 10 января, в Уфе произошла авария, в которой пострадали два маленьких ребёнка. Подробности инцидента сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.



На улице Вокзальное перед домом №20/1 столкнулись две иномарки. За рулём первой «Шевроле Лачетти» находился 36-летний мужчина. В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля – 5-летний мальчик и 36-летняя женщина.

Также серьёзные травмы получила 4-летняя пассажирка «Ниссан Альмера», с которым и столкнулся 36-летний водитель. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось об аварии в Бирском районе. Здесь столкнулись «Hyundai Solaris» и встречная «Лада Гранта», погибли двое. Удар был такой силы, что на месте погиб 23-летний пассажир «Hyundai». Его ровесник из Мишкинского района, ехавший в этой же машине, скончался на больничной койке

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Источник: bash.news
Фото: ГИББД г. Уфы

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