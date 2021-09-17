В Уфе обнаружили бездыханное тело полуобнаженной девушки

12:17, 17 сен 2021

Сегодня, 17 сентября, в центре Уфы обнаружили тело неизвестной девушки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.







Первыми тело обнаружили местные жители. Девушка лежала на газоне под деревом рядом с домом по улице Кирова, 91, напротив собора Рождества Богородицы. Люди проходили мимо и сначала подумали, что девушка пьяна, но после поняли, что она мертва. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На них девушка лежит в полуобнаженном виде, рядом стоит машина сотрудников полиции. Причины гибели неизвестны, будет проводиться судмедэкспертиза.

— Устанавливаются все обстоятельства смерти, проводится осмотр места происшествия, — сказали в пресс-службе республиканского Следственного управления.

Ранее сообщалось о 55-летней женщине, которую нашли под окнами жилого дома по улице Айской. Фактов, указывающих на криминальный характер смерти женщины, не было.





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