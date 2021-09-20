Роспотребнадзор Башкирии предупредил о 4 волне коронавируса

21:21, 20 сен 2021

В Башкирии прогнозируется четвертая волна коронавируса. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сегодня, 20 сентября, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.







– У нас очень напряженная ситуация с увеличением заболевших. Мы прогнозируем четвертую волну [COVID-19] в республике после активной миграции и возвращения людей на рабочие места, а также детей в детские коллективы. Сейчас в [структуре] заболеваемости преобладают дети до 14 лет и люди старше 65 лет. Проценты внушительные – до 81,8 [заболевших ] на 100 тысяч населения, - рассказала главный санитарный врач региона.



Сегодня в Башкирии пройдет заседание оперативного штаба - на нем будут рассматривать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших в республике превысило 63 тысячи человек. За сутки зарегистрировано еще 320 зараженных - для региона это антирекорд по приросту инфицированных.





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