В Башкирии стало больше заразившихся штаммом коронавируса омикрон
14:02, 17 янв 2022
На оперативном совещании в правительстве глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак озвучила неутешительные цифры. В республике за неделю значительно выросло число заболевших гриппом и ОРВИ.
Количество госпитализированных увеличилось на 75%. Превышение недельного эпидпорога в группе от 15 лет и старше составило 153%. Кроме того, наблюдается рост за минувшую неделю по внебольничной пневмонии. Госпитализировали на 58% больше, чем неделей ранее.
Что касается «омикрона», то в республике подтверждено 8 случаев инфицирования. Анна Казак отметила, что новый штамм выявили у молодых людей, помимо прочего, привитых. 5 носителей прилетели 31 декабря из Стамбула. Кроме того, Анна Казак высказалась о необходимости ужесточать антиковидные ограничения. Она уверена, что существующих ограничений достаточно, так как взрывного роста заболевших нет.